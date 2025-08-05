Переговоры Армении и Ирана

Президент Армении Ваагн Хачатурян и вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф обсудили строительство участка Мегри – Каджаран в рамках автодороги «Север – Юг». Об этом сообщила пресс-служба президента Армении.

Встреча состоялась в Туркменбаши (Туркменистан) на полях конференции стран, не имеющих выхода к морю.

Стороны также рассмотрели вопросы расширения сотрудничества в сферах экономики, энергетики, инфраструктурных проектов и высоких технологий. Хачатурян выразил признательность за участие иранской компании в реализации проекта на участке Мегри – Каджаран.

Во время встречи была затронута и текущая ситуация в регионе.