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В Румынии ЧС из-за азербайджанской нефти
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В Румынии ЧС из-за азербайджанской нефти

США пообещали, что санкции действительно навредят России

11:13 778

США намерены применить санкции против Китая, Индии и Бразилии, чтобы добиться прекращения боевых действий в Украине. Об этом в интервью Bloomberg TV заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер.

«Вторичные санкции и пошлины против тех, кто оплачивает эту войну, покупая нефть российского производства, например Китай, Индия и Бразилия, являются очевидным следующим шагом на пути к прекращению конфликта», - сказал Уитакер.

По словам дипломата, меры действительно ударят по источникам доходов России.

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