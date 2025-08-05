США пообещали, что санкции действительно навредят России

США намерены применить санкции против Китая, Индии и Бразилии, чтобы добиться прекращения боевых действий в Украине. Об этом в интервью Bloomberg TV заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер.

«Вторичные санкции и пошлины против тех, кто оплачивает эту войну, покупая нефть российского производства, например Китай, Индия и Бразилия, являются очевидным следующим шагом на пути к прекращению конфликта», - сказал Уитакер.

По словам дипломата, меры действительно ударят по источникам доходов России.