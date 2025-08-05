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Али Асадов встретился с Кобахидзе

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11:16 624

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов, находящийся с рабочим визитом в городе Туркменбаши, 5 августа встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Азербайджана.

А.Асадов передал главе правительства Грузии приветствия президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Кобахидзе выразил признательность за приветствия президента Ильхама Алиева и попросил передать его приветствия главе азербайджанского государства.

На встрече было выражено удовлетворение высоким уровнем стратегического партнерства между Азербайджаном и Грузией в различных областях, а также были рассмотрены вопросы, связанные с расширением взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-транзитной, энергетической, гуманитарной и других сферах.

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