Изменения в органах управления ООО «Сумгаитский Технологический Парк»

Новый председатель Наблюдательного совета СТП Мир Джамал Пашаев на протяжении многих лет занимал руководящие должности в структурах PASHA Group, накопив богатый опыт в области корпоративного управления и стратегического планирования. В связи с этим, руководство нового председателя будет способствовать дальнейшему укреплению институциональной устойчивости и развитию СТП.

Алекпер Аббаслы входил в состав Наблюдательного совета СТП в 2023–2024 годах. Ранее новый генеральный исполнительный директор занимал руководящие должности в SOCAR, Equinor, Ernst & Young, PwC, PASHA Construction и ряде других крупных компаний. Его деятельность охватывает энергетический и строительный секторы, что, в свою очередь, создает прочную основу для реализации следующего этапа развития СТП.

Кямран Набизаде – доктор философии в области экономических наук. За свою карьеру он занимал руководящие должности в таких организациях, как SOCAR, LUKOIL и Азербайджанская промышленная корпорация. Будучи депутатом Милли Меджлиса с 2015 по 2020 год, он активно участвовал в международном парламентском сотрудничестве и промышленной политике.

С участием новой команды руководителей компания STP начала этап трансформации, направленный на повышение операционной эффективности, внедрение технологических инноваций и устойчивое развитие.

Следует отметить, что ранее пост председателя Наблюдательного совета занимал Нариман Сардарлы, а пост генерального исполнительного директора – Хиджран Валехов.

В настоящее время группа компаний STP осуществляет свою деятельность на территории площадью 250 гектаров, имеет более 30 производственных площадок и насчитывает более 2000 сотрудников. Компания экспортирует высококачественную продукцию на рынки Европы, России, Турции и Центральной Азии под брендом Made in Azerbaijan. Подробную информацию о продукции и услугах компаний, входящих в группу компаний STP, можно получить, позвонив по номеру *0990, посетив официальный сайт или подписавшись на наши страницы в социальных сетях.