Спецпредставитель Трампа едет убедить Путина прекратить войну

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф приедет в Москву с целью убедить президента России Владимира Путина согласиться на прекращение огня в Украине. Об этом пишет американская газета The Hill.

«Ожидается, что Стив Уиткофф прибудет в Москву на этой неделе, чтобы убедить Путина согласиться на прекращение огня. Если это не удастся, сторонники Украины надеются, что Трамп введет вторичные пошлины для стран, импортирующих российскую нефть», — говорится в сообщении издания.

4 августа президент США Дональд Трамп сообщил, что визит Уиткоффа в Россию запланирован на середину текущей недели: он может состояться в среду или в четверг. Собеседники Kyiv Post утверждают, что Трамп в частных беседах назвал визит Уиткоффа «бесполезным», выразив сомнение в целесообразности неформальных контактов с Москвой на данном этапе.