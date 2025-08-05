USD 1.7000
EUR 1.9648
RUB 2.1314
Подписаться на уведомления
В Румынии ЧС из-за азербайджанской нефти
Новость дня
В Румынии ЧС из-за азербайджанской нефти

Спецпредставитель Трампа едет убедить Путина прекратить войну

11:37 653

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф приедет в Москву с целью убедить президента России Владимира Путина согласиться на прекращение огня в Украине. Об этом пишет американская газета The Hill.

«Ожидается, что Стив Уиткофф прибудет в Москву на этой неделе, чтобы убедить Путина согласиться на прекращение огня. Если это не удастся, сторонники Украины надеются, что Трамп введет вторичные пошлины для стран, импортирующих российскую нефть», — говорится в сообщении издания.

4 августа президент США Дональд Трамп сообщил, что визит Уиткоффа в Россию запланирован на середину текущей недели: он может состояться в среду или в четверг. Собеседники Kyiv Post утверждают, что Трамп в частных беседах назвал визит Уиткоффа «бесполезным», выразив сомнение в целесообразности неформальных контактов с Москвой на данном этапе.

Спецоперация украинцев: остановлено продвижение россиян
Спецоперация украинцев: остановлено продвижение россиян видео
12:34 662
Ядерный след ведет в Москву: секретные переговоры России и Ирана
Ядерный след ведет в Москву: секретные переговоры России и Ирана
12:33 437
Али Асадов на заседании в Туркменбаши
Али Асадов на заседании в Туркменбаши
12:03 707
Оборону Ирана отдали Пезешкиану
Оборону Ирана отдали Пезешкиану что там у соседей?
09:43 3214
США и Франция обсудили мир между Баку и Ереваном
США и Франция обсудили мир между Баку и Ереваном
10:13 1740
Зачем война, если есть чудо-бомба?
Зачем война, если есть чудо-бомба? главный вопрос
09:27 3610
Нетаньяху выступил с обращением: ХАМАС в Газе не будет
Нетаньяху выступил с обращением: ХАМАС в Газе не будет все еще актуально
01:40 5005
В Румынии ЧС из-за азербайджанской нефти
В Румынии ЧС из-за азербайджанской нефти
4 августа 2025, 21:52 10444
Россию выключают? Теоретически – да. Практически - невозможно
Россию выключают? Теоретически – да. Практически - невозможно наша аналитика
08:30 4456
В России закрыли небо над полигоном Капустин Яр
В России закрыли небо над полигоном Капустин Яр
08:42 2590
Медведев анонсирует «новую реальность» и «дальнейшие шаги»
Медведев анонсирует «новую реальность» и «дальнейшие шаги»
00:52 8353

ЭТО ВАЖНО

Спецоперация украинцев: остановлено продвижение россиян
Спецоперация украинцев: остановлено продвижение россиян видео
12:34 662
Ядерный след ведет в Москву: секретные переговоры России и Ирана
Ядерный след ведет в Москву: секретные переговоры России и Ирана
12:33 437
Али Асадов на заседании в Туркменбаши
Али Асадов на заседании в Туркменбаши
12:03 707
Оборону Ирана отдали Пезешкиану
Оборону Ирана отдали Пезешкиану что там у соседей?
09:43 3214
США и Франция обсудили мир между Баку и Ереваном
США и Франция обсудили мир между Баку и Ереваном
10:13 1740
Зачем война, если есть чудо-бомба?
Зачем война, если есть чудо-бомба? главный вопрос
09:27 3610
Нетаньяху выступил с обращением: ХАМАС в Газе не будет
Нетаньяху выступил с обращением: ХАМАС в Газе не будет все еще актуально
01:40 5005
В Румынии ЧС из-за азербайджанской нефти
В Румынии ЧС из-за азербайджанской нефти
4 августа 2025, 21:52 10444
Россию выключают? Теоретически – да. Практически - невозможно
Россию выключают? Теоретически – да. Практически - невозможно наша аналитика
08:30 4456
В России закрыли небо над полигоном Капустин Яр
В России закрыли небо над полигоном Капустин Яр
08:42 2590
Медведев анонсирует «новую реальность» и «дальнейшие шаги»
Медведев анонсирует «новую реальность» и «дальнейшие шаги»
00:52 8353
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться