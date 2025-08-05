Спецоперация украинцев: остановлено продвижение россиян

Бойцы «Спецподразделения Тимура» Главного управления разведки Минобороны Украины провели спецоперацию в Сумской области: зашли в тыл россиян, зачистили их позиции и закрепились там, передают украинские СМИ.

В сообщении ГУР отмечается, что благодаря этому было остановлено продвижение россиян, а также поставки провизии и боекомплекта их группировке войск.

«…Операция проведена силами подразделений «Химера», «Юнгер», «Стугна», «Сибирский батальон», «Аратта», «1514», Paragon, Art Division, First Line, Raven Group и «6-й отряд специальных действий», входящих в состав «Спецподразделения Тимура» ГУР МО Украины», - рассказали в ГУР.

Утверждается, что общие потери россиян составили более 300 убитыми, еще более 550 - ранеными. Также в ГУР показали видео с элементами операции.

В середине июля российские военные продвинулись в Сумской области. В частности, 19 июля аналитики DeepState сообщали о захвате ими села Яблоновка. Но уже в конце июля стало известно о продвижении Сил обороны Украины. По данным DeepState, украинцы 25 июля освободили населенный пункт Кондратьевка в Сумской области.