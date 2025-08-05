Тихий посредник: Нетаньяху между Трампом и Путиным

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху прилагает усилия к снижению напряженности в отношениях между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным, сообщает во вторник израильский телеканал «Кан» со ссылкой на источники.

«Канцелярия израильского премьер-министра в последние недели активно работала с Россией, стремясь урегулировать ряд вопросов и снизить уровень напряженности, возникшей между двумя странами на фоне войны в Украине и настойчивого стремления президента России Владимира Путина продолжать боевые действия», – отмечает телеканал.

Собеседники телеканала отмечают, что о некоторых телефонных разговорах Нетаньяху с Путиным сообщается в СМИ, тогда как информация о других контактах остается засекреченной.

Ранее Трамп сообщил, что распорядился перебросить две атомные подводные лодки в ответ на заявления заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, подчеркнув, что действует в интересах защиты граждан США. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник отметил, что Москва не намерена ввязываться в полемику с Вашингтоном по теме ядерных угроз, подчеркнув необходимость осторожности в ядерной риторике.

Накануне также стало известно о телефонном разговоре между Путиным и Нетаньяху.