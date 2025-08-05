Ядерный след ведет в Москву: секретные переговоры России и Ирана

Российские научные структуры в 2024 году принимали иранских ученых, связанных с ядерной программой, выяснила Financial Times.

Делегация из пяти человек во главе с ученым-ядерщиком Али Калвандом посетила Москву 4 августа прошлого года, интересуясь технологиями двойного назначения, используемыми для испытаний ядерного оружия, и обсуждая через посредника покупку изотопов, включая тритий, который может повысить мощность боеголовок.

Калванд работает в секретной иранской организации SPND, которую США считают преемником закрытой в 2003 году программы по созданию ядерного оружия. В поездке участвовали сотрудники компании DamavandTec, связанной с SPND и подсанкционной в США, а также представитель иранской военной контрразведки.

Иранская делегация посетила предприятия российских ученых, в том числе фирмы Олега Масленникова — эксперта по вакуумным лампам и ускорителям, применяемым и в ядерных испытаниях. По данным FT, визит был согласован с российскими спецслужбами. Среди участников — ведущие специалисты SPND и университетов, а также люди с тесными связями с Корпусом стражей исламской революции.

Документы показывают, что иранцы запрашивали радиоактивные изотопы — тритий, стронций-90 и никель-63, строго контролируемые международными нормами. Хотя неизвестно, получили ли они их, даже запрос вызвал обеспокоенность у западных разведок.

Эксперты считают, что Россия, несмотря на официальное противодействие ядерному вооружению Ирана, могла ослабить контроль в рамках геополитического соперничества и в условиях конфликта на Украине.

В июне 2025 года Израиль нанес удары по объектам SPND, убив несколько ученых, включая научного руководителя делегации Мохташами. Однако эксперты считают, что иранская программа обладает кадровым и техническим потенциалом для продолжения развития.