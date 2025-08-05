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Рейд против мигрантов в Москве: сотни задержанных

12:59 1980

При проведении рейда по выявлению нарушений миграционного законодательства в хостеле в центре Москвы задержаны 300 человек, сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Москве.

«В ходе спецмероприятия у 400 иностранных граждан, проживающих в хостеле в центре столицы, проверили миграционные карты, паспорта и патенты на работу. В результате 300 человек были задержаны по подозрению в нарушении миграционного законодательства и доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — говорится в сообщении.

ОМОН «Авангард» ГУ Росгвардии по Москве оказал силовую поддержку сотрудникам военного следственного управления СК России при проведении рейда по выявлению нарушений миграционного законодательства, добавили в ведомстве.

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