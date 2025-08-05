Трампу не удалось убедить азиатов

Решительные попытки президента США Дональда Трампа убедить Японию и другие страны Азии вложиться в проект по производству и экспорту сжиженного природного газа (СПГ) на Аляске стоимостью $60 млрд пока не увенчались успехом, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Проект предусматривает строительство трубопровода протяженностью 1,3 тыс. км, который должен связать месторождение на Аляске с портом на западном побережье США, откуда топливо планируется экспортировать в Азию. Источники утверждают, что Вашингтон пытался оказать давление на Токио и Сеул — второго и третьего крупнейших покупателей СПГ по объему после Пекина — чтобы заручиться их поддержкой, увязав проект с переговорами по тарифам.

Администрации Трампа пришлось приложить значительные усилия, чтобы склонить скептически настроенных азиатских партнеров к рассмотрению участия в проекте на фоне сомнений чиновников, экспертов и представителей энергетического сектора в его экономической целесообразности. В июне вашингтонская консалтинговая компания Rapidan Energy Group охарактеризовала инициативу как «спекулятивную инвестицию», в которой «политика превалирует над коммерческой логикой».

Пока ни одна азиатская компания не инвестировала в акционерный капитал проекта, а японские и южнокорейские потенциальные покупатели даже не подписали письма о намерениях по закупке газа, несмотря на достигнутые американской администрацией договорённости в рамках торговых соглашений с Токио и Сеулом, сообщается в публикации.