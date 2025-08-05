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Большинство немцев не готовы защищать Германию

13:03 762

Больше половины граждан Германии (59%) не стали бы защищать страну с оружием в руках, если бы на нее напали. Таковы результаты опроса социологического института Forsa, опубликованного в понедельник, 4 августа, медиагруппой RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Социологи провели опрос с 28 по 29 июля среди 1002 человек - как мужчин, так и женщин. На вопрос «Будете ли вы защищать Германию с оружием в руках в случае нападения?» лишь 16% сказали: «Безусловно да». 22% ответили, что «возможно», 59% - «скорее всего нет» или «ни в коем случае».

Среди мужчин не готовы защищать страну 46% опрошенных, у женщин - 72%. В возрастных группах больше всего не готовых к обороне (68%) - среди тех, кто старше 60 лет. Из сторонников партий - среди избирателей Левой партии (71%).

На вопрос «Насколько вероятно, что Германия в ближайшие пять лет подвергнется военному нападению?» отрицательно ответили 72% опрошенных. Лишь 27% считают это вероятным. При этом 59% ожидают, что Германии придется оказать военную помощь другому члену НАТО. Для 39% респондентов это маловероятный сценарий.

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