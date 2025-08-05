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Дорожная полиция Баку о трагической халатности

13:12 2000

Главное управление дорожной полиции Баку прокомментировало ДТП, произошедшее 2 августа на автомагистрали Баку-Шемаха Евлах, стоившее жизни матери и ее малолетнему ребенку.

Автомобиль марки «ВАЗ-21074» с государственным номером 90-CL-577 под управлением жителя Гобустанского района Нурана Нуриева сбил 31-летнюю Ульвию Алиеву и её малолетнего сына 2023 года рождения, когда они пытались перейти дорогу в неположенном месте — под надземным пешеходным переходом.

В результате дорожно-транспортного происшествия мать и ребенок скончались на месте от полученных травм.

«Переход дороги в неположенном месте — на первый взгляд простое решение. Однако иногда такое решение может привести к трагическим последствиям — стоить жизни матери и её малышу.

Главное управление дорожной полиции выражает глубокие соболезнования в связи с этой трагедией и в очередной раз предостерегает всех участников дорожного движения: каждый шаг, сделанный с нарушением правил, может стать вашим последним», - заявили в Главном управлении.

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