Посол опроверг скорый визит Эрдогана в Киев

Посол Украины в Турции Нариман Джелял опроверг информацию о якобы запланированном в ближайшие дни визите президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Украину.

Посол сообщил украинским СМИ, что по заданию президента Украины Киев работает над организацией такого визита, но пока нет никакого подтверждения поездки.

Ранее турецкие СМИ писали, что президент Турции «в ближайшие дни» должен совершить визит в Киев по приглашению президента Украины Владимира Зеленского и что визит будет иметь важное дипломатическое значение, в частности, в контексте двустороннего Соглашения о свободной торговле и мирных инициатив в рамках российско-украинской войны. СМИ при этом ссылались на Джеляла.