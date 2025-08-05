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Главу Гагаузии приговорили к семи годам тюрьмы

видео; новость дополнена
13:17 2586

Башкана Гагаузии Евгению Гуцул приговорили к семи годам тюрьмы полузакрытого типа, а секретаря бывшей партии «Шор» Светлану Попан — к шести годам лишения свободы по делу о соучастии в незаконном финансировании партии. Такое решение 5 августа принял суд в Кишиневе.

Ранее Антикоррупционная прокуратура передала в суд дело против Евгении Гуцул в апреле 2024 года. По информации прокуратуры, Гуцул, работая секретарем в неконституционной партии «Шор», с 2019 по 2022 год систематически ввозила в Молдову деньги из России.

Кроме того, ей предъявили обвинение в координации деятельности некоторых офисов партии и «сознательном получении денег от организованной преступной группировки» для финансирования деятельности партии — более 42,5 млн леев.

Аналогичные обвинения предъявили бывшему руководителю главного офиса неконституционной партии «Шор» в Кишиневе Светлане Попан. Согласно обвинению, с сентября 2022 года по ноябрь 2022 года она сознательно приняла 9,74 млн леев от организованной преступной группы для финансирования партии. Деньги предназначались для оплаты акций протеста и выплаты неучтенной зарплаты (в конвертах) членам территориальных отделений партии.

Подсудимые не признают вину. Гуцул считает, что стала «примером для оппозиции», чтобы, по ее словам, «не шли против мнения нынешней власти».

Сообщается, что у здания суда собралась толпа.

Евгения Гуцул также является фигурантом еще двух уголовных дел, которые пока не дошли до суда. Помимо нелегального финансирования ее обвиняют в фальсификации документов, деклараций и отчетов о финансировании.

Гагаузия — автономный регион на юге Молдовы, в котором проживают около 135 тысяч человек. Местное население ориентируется на Россию и выступает против вступления страны в Евросоюз. Гуцул была избрана башканом (главой) Гагаузии весной 2023 года. Она выдвигалась от партии «Шор».

В городе Комрат, столицы автономно-территориального образования, после задержания Гуцул проходили акции в ее поддержку.

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