Нидерланды обеспечат Украину ПВО и бронетехникой

Пакет американского вооружения, который Нидерланды закупят для Украины, будет включать системы ПВО, боевые машины, артиллерию и боеприпасы, заявил во вторник министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс.

«Большая часть этих 500 млн евро будет направлена на противовоздушную оборону, то есть частично на комплектующие системы Patriot, а также на ракеты. Система Hawk, которая является системой ПВО, также включена в этот список», – заявил министр в эфире телеканала NPO 2.

Он уточнил, что второй компонент помощи включает технику, в которой сейчас Украина остро нуждается на фронте. Так, по словам Брекелманса, Киеву сейчас нужны боевые машины, артиллерия, всевозможные боеприпасы.

Накануне Брекелманс сообщил, что Амстердам передаст Киеву американские системы вооружений на 500 млн евро, включая ракеты Patriot и их комплектующие. Глава военного ведомства отметил, что Нидерланды первыми из союзников по НАТО поставят Украине пакет систем вооружений США.

Президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что Соединенные Штаты и Евросоюз достигли соглашения о передаче американского вооружения Украине, при этом основное финансовое бремя возьмет на себя Европа. Поставки, по его словам, будут включать не только ракеты, но и целые батареи Patriot. Ряд стран, включая Францию, Италию, Чехию и Венгрию, уже отказались участвовать в этой инициативе. Министр обороны Германии Борис Писториус позже заявил, что Берлин готов передать Киеву две установки Patriot при условии, что в течение шести–восьми месяцев Германия получит компенсацию из своих арсеналов. Впоследствии он уточнил, что договоренности с США предусматривают поставку Украине пяти таких систем.