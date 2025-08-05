Америка анонсирует «грандиозное объявление»

Министр транспорта США Шон Даффи пообещал в соцсети Х крупное заявление о развитии дронов в стране.

«Мы раскрываем американское доминирование в области беспилотников. Приготовьтесь! Завтра вас ждет грандиозное объявление!» — написал Даффи, не уточнив подробностей.

К публикации Даффи прикрепил видеоролик, озаглавленный вначале как «раскрытие американского доминирования беспилотников». В нем министр заявляет, что Штаты находятся в стадии гонки инноваций с Китаем и «ставки невероятно высоки». По словам Даффи, если в США не будет регулирующих сферу БПЛА мер, включая правила и положения, которые позволили бы «новаторам внедрять инновации» в стране и проводить там испытания, они, получив разрешение на производство своей продукции в Америке, пойдут в Китай или «куда-нибудь еще». В заключение министр анонсировал революцию в авиаперевозках в США.