USD 1.7000
EUR 1.9648
RUB 2.1314
Подписаться на уведомления
В Румынии ЧС из-за азербайджанской нефти
Новость дня
В Румынии ЧС из-за азербайджанской нефти

Америка анонсирует «грандиозное объявление»

13:42 1555

Министр транспорта США Шон Даффи пообещал в соцсети Х крупное заявление о развитии дронов в стране.

«Мы раскрываем американское доминирование в области беспилотников. Приготовьтесь! Завтра вас ждет грандиозное объявление!» — написал Даффи, не уточнив подробностей.

К публикации Даффи прикрепил видеоролик, озаглавленный вначале как «раскрытие американского доминирования беспилотников». В нем министр заявляет, что Штаты находятся в стадии гонки инноваций с Китаем и «ставки невероятно высоки». По словам Даффи, если в США не будет регулирующих сферу БПЛА мер, включая правила и положения, которые позволили бы «новаторам внедрять инновации» в стране и проводить там испытания, они, получив разрешение на производство своей продукции в Америке, пойдут в Китай или «куда-нибудь еще». В заключение министр анонсировал революцию в авиаперевозках в США.

Захват Газы: Нетаньяху созывает экстренное совещание
Захват Газы: Нетаньяху созывает экстренное совещание
15:02 39
Россию выключают? Теоретически – да. Практически - невозможно
Россию выключают? Теоретически – да. Практически - невозможно наша аналитика; все еще актуально
08:30 5605
Спецоперация украинцев: остановлено продвижение россиян
Спецоперация украинцев: остановлено продвижение россиян видео
12:34 3485
Ядерный след ведет в Москву: секретные переговоры России и Ирана
Ядерный след ведет в Москву: секретные переговоры России и Ирана
12:33 2054
Али Асадов на заседании в Туркменбаши
Али Асадов на заседании в Туркменбаши
12:03 1606
Оборону Ирана отдали Пезешкиану
Оборону Ирана отдали Пезешкиану что там у соседей?
09:43 4288
США и Франция обсудили мир между Баку и Ереваном
США и Франция обсудили мир между Баку и Ереваном
10:13 2240
Зачем война, если есть чудо-бомба?
Зачем война, если есть чудо-бомба? главный вопрос
09:27 4636
Нетаньяху выступил с обращением: ХАМАС в Газе не будет
Нетаньяху выступил с обращением: ХАМАС в Газе не будет все еще актуально
01:40 5188
В Румынии ЧС из-за азербайджанской нефти
В Румынии ЧС из-за азербайджанской нефти
4 августа 2025, 21:52 11050
В России закрыли небо над полигоном Капустин Яр
В России закрыли небо над полигоном Капустин Яр
08:42 2967

ЭТО ВАЖНО

Захват Газы: Нетаньяху созывает экстренное совещание
Захват Газы: Нетаньяху созывает экстренное совещание
15:02 39
Россию выключают? Теоретически – да. Практически - невозможно
Россию выключают? Теоретически – да. Практически - невозможно наша аналитика; все еще актуально
08:30 5605
Спецоперация украинцев: остановлено продвижение россиян
Спецоперация украинцев: остановлено продвижение россиян видео
12:34 3485
Ядерный след ведет в Москву: секретные переговоры России и Ирана
Ядерный след ведет в Москву: секретные переговоры России и Ирана
12:33 2054
Али Асадов на заседании в Туркменбаши
Али Асадов на заседании в Туркменбаши
12:03 1606
Оборону Ирана отдали Пезешкиану
Оборону Ирана отдали Пезешкиану что там у соседей?
09:43 4288
США и Франция обсудили мир между Баку и Ереваном
США и Франция обсудили мир между Баку и Ереваном
10:13 2240
Зачем война, если есть чудо-бомба?
Зачем война, если есть чудо-бомба? главный вопрос
09:27 4636
Нетаньяху выступил с обращением: ХАМАС в Газе не будет
Нетаньяху выступил с обращением: ХАМАС в Газе не будет все еще актуально
01:40 5188
В Румынии ЧС из-за азербайджанской нефти
В Румынии ЧС из-за азербайджанской нефти
4 августа 2025, 21:52 11050
В России закрыли небо над полигоном Капустин Яр
В России закрыли небо над полигоном Капустин Яр
08:42 2967
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться