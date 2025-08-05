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В Румынии ЧС из-за азербайджанской нефти
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В Румынии ЧС из-за азербайджанской нефти

Россия угрожает «соответствующими шагами»

13:54 1211

Россия после отказа от одностороннего моратория по ракетам средней и меньшей дальности «имеет право на соответствующие шаги», заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«У России больше нет никаких ограничений на этот счет. Россия больше не считает себя чем-то ограниченной. Соответственно, Россия считает себя вправе в случае необходимости принимать соответствующие меры и делать соответствующие шаги. Здесь вряд ли стоит ожидать анонса (решения президента по развертыванию систем). Все-таки речь идет о сфере обороны. Это достаточно чувствительная и непубличная область», - сказал Песков.

До этого заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что отмена моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности, которую сегодня объявил МИД РФ, — это «следствие антироссийской политики стран НАТО».

Добровольный мораторий был объявлен президентом России Владимиром Путиным в сентябре 2019 года после того, как США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в феврале того же года. Это историческое соглашение было подписано 8 декабря 1987 года Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом. Вчера МИД РФ заявил, что Москва «больше не связана мораторием».

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