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Арестованный Галстанян хочет 3 миллиона

14:02 951

Арестованный архиепископ Баграт Галстанян подал в суд на депутата парламента Армении от правящей фракции «Гражданский договор» Вагаршака Акопяна. Об этом сообщается на сайте судебной информации datalex.am.

Галстанян требует от депутата 3 млн драмов (7,5 тыс. долларов) за клевету и оскорбления.

Ранее защита Галстаняна подала в суд на министра здравоохранения Армении Анаит Аванесян, главу аппарата премьера Араика Арутюняна, министра территориального управления и инфраструктур Давида Худатяна, ведущего Общественного телевидения Петроса Казаряна, депутатов «Гражданского договора» Асмик Акопян, Ваагна Алексаняна, а также еще пятерых общественных и политических деятелей за публичные оскорбления и клевету.

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