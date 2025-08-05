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В Румынии ЧС из-за азербайджанской нефти
Новость дня
В Румынии ЧС из-за азербайджанской нефти

Азербайджан заработал большие деньги на хлопке

14:08 730

За январь – июнь 2025 года в Азербайджане произведено 46 065,5 тонны хлопка-сырца, что на 30,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Об этом сообщает Госкомстат.

По состоянию на 1 июля 2025 года на складах находилось 26 981 тонна готовой продукции.

За отчётный период в стране выпущено 9 288,2 тонны хлопковой пряжи (рост на 28,6%), при этом запасы готовой продукции на складах составили 5 451,4 тонны.

Согласно данным Государственного таможенного комитета, за первые шесть месяцев текущего года Азербайджан экспортировал 69 541,59 тонны хлопкового волокна (снижение на 8,6%) на сумму 100 239,41 тыс. долларов США (снижение на 14,8%). Доля экспорта в общем объёме составила 0,78% (в январе–июне 2024 года — 0,91%).

Кроме того, в январе–июне 2025 года экспортировано 5 418,1 тонны хлопковой пряжи (рост на 26,1%) на сумму 12 908,82 тыс. долларов США (рост на 16,6%).

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