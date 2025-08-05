Израильтяне не знают, как договориться с палестинцами

Шансы на достижение сделки Израиля с палестинским движением ХАМАС на данном этапе близки к нулю, заявила журналистам посол Израиля в Москве Симона Гальперин.

«Буквально даже еще не неделю назад вернулась делегация из Катара с пониманием, что шансы на сделку, я не скажу, что ноль, но близки к нулю», – отметила Гальперин.

Вместе с тем она выразила убежденность, что ситуация может быть разрешена до конца года.

«Давайте скажем, как вы сказали, – в этом году. Да, я думаю, что это будет в этом году», – отметила дипломат.

Ранее журналист издания Axios Барак Равид сообщал, что Нетаньяху намерен усилить военные действия в секторе Газа на фоне застопорившихся переговоров с ХАМАС. В то же время Jerusalem Post писала, что Тель-Авиву и Вашингтону может потребоваться несколько месяцев на подготовку новой сделки с палестинским движением, которое настаивает на допуске сотен гуманитарных грузовиков в Газу в качестве предварительного условия для возобновления диалога.