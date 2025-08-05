USD 1.7000
EUR 1.9648
RUB 2.1314
Подписаться на уведомления
В Румынии ЧС из-за азербайджанской нефти
Новость дня
В Румынии ЧС из-за азербайджанской нефти

Израильтяне не знают, как договориться с палестинцами

14:14 315

Шансы на достижение сделки Израиля с палестинским движением ХАМАС на данном этапе близки к нулю, заявила журналистам посол Израиля в Москве Симона Гальперин.

«Буквально даже еще не неделю назад вернулась делегация из Катара с пониманием, что шансы на сделку, я не скажу, что ноль, но близки к нулю», – отметила Гальперин.

Вместе с тем она выразила убежденность, что ситуация может быть разрешена до конца года.

«Давайте скажем, как вы сказали, – в этом году. Да, я думаю, что это будет в этом году», – отметила дипломат.

Ранее журналист издания Axios Барак Равид сообщал, что Нетаньяху намерен усилить военные действия в секторе Газа на фоне застопорившихся переговоров с ХАМАС. В то же время Jerusalem Post писала, что Тель-Авиву и Вашингтону может потребоваться несколько месяцев на подготовку новой сделки с палестинским движением, которое настаивает на допуске сотен гуманитарных грузовиков в Газу в качестве предварительного условия для возобновления диалога.

Захват Газы: Нетаньяху созывает экстренное совещание
Захват Газы: Нетаньяху созывает экстренное совещание
15:02 56
Россию выключают? Теоретически – да. Практически - невозможно
Россию выключают? Теоретически – да. Практически - невозможно наша аналитика; все еще актуально
08:30 5606
Спецоперация украинцев: остановлено продвижение россиян
Спецоперация украинцев: остановлено продвижение россиян видео
12:34 3494
Ядерный след ведет в Москву: секретные переговоры России и Ирана
Ядерный след ведет в Москву: секретные переговоры России и Ирана
12:33 2061
Али Асадов на заседании в Туркменбаши
Али Асадов на заседании в Туркменбаши
12:03 1607
Оборону Ирана отдали Пезешкиану
Оборону Ирана отдали Пезешкиану что там у соседей?
09:43 4291
США и Франция обсудили мир между Баку и Ереваном
США и Франция обсудили мир между Баку и Ереваном
10:13 2242
Зачем война, если есть чудо-бомба?
Зачем война, если есть чудо-бомба? главный вопрос
09:27 4639
Нетаньяху выступил с обращением: ХАМАС в Газе не будет
Нетаньяху выступил с обращением: ХАМАС в Газе не будет все еще актуально
01:40 5189
В Румынии ЧС из-за азербайджанской нефти
В Румынии ЧС из-за азербайджанской нефти
4 августа 2025, 21:52 11053
В России закрыли небо над полигоном Капустин Яр
В России закрыли небо над полигоном Капустин Яр
08:42 2968

ЭТО ВАЖНО

Захват Газы: Нетаньяху созывает экстренное совещание
Захват Газы: Нетаньяху созывает экстренное совещание
15:02 56
Россию выключают? Теоретически – да. Практически - невозможно
Россию выключают? Теоретически – да. Практически - невозможно наша аналитика; все еще актуально
08:30 5606
Спецоперация украинцев: остановлено продвижение россиян
Спецоперация украинцев: остановлено продвижение россиян видео
12:34 3494
Ядерный след ведет в Москву: секретные переговоры России и Ирана
Ядерный след ведет в Москву: секретные переговоры России и Ирана
12:33 2061
Али Асадов на заседании в Туркменбаши
Али Асадов на заседании в Туркменбаши
12:03 1607
Оборону Ирана отдали Пезешкиану
Оборону Ирана отдали Пезешкиану что там у соседей?
09:43 4291
США и Франция обсудили мир между Баку и Ереваном
США и Франция обсудили мир между Баку и Ереваном
10:13 2242
Зачем война, если есть чудо-бомба?
Зачем война, если есть чудо-бомба? главный вопрос
09:27 4639
Нетаньяху выступил с обращением: ХАМАС в Газе не будет
Нетаньяху выступил с обращением: ХАМАС в Газе не будет все еще актуально
01:40 5189
В Румынии ЧС из-за азербайджанской нефти
В Румынии ЧС из-за азербайджанской нефти
4 августа 2025, 21:52 11053
В России закрыли небо над полигоном Капустин Яр
В России закрыли небо над полигоном Капустин Яр
08:42 2968
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться