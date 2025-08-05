Кремль заступился за Индию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявления США в адрес Индии «попыткой давления и фактическими угрозами». Об этом он сказал журналистам на брифинге.

«Мы фиксируем многочисленные заявления, которые можно расценивать как угрозы. Это попытки заставить суверенные государства отказаться от торговых отношений с Россией. Мы считаем такие действия неправомерными», — подчеркнул Песков.

Ранее президент США Дональд Трамп резко раскритиковал Индию за закупку и последующую перепродажу российской нефти, пригрозив ввести повышенные пошлины. Конкретные цифры он не озвучил, но дал понять, что последствия будут ощутимыми.

В ответ в Нью-Дели заявили, что закупки российской нефти — вынужденная мера на фоне действий Запада. Индийская сторона также напомнила, что США и страны ЕС сами продолжают приобретать у Москвы отдельные категории товаров, например, удобрения и металл.

До этого, 14 июля, Трамп пригрозил введением 100%-х пошлин на товары из России и ее торговых партнеров в случае, если война между Россией и Украиной не завершится в течение 50 дней (к 3 сентября). Затем он сократил срок своего ультиматума на 10-12 дней, то есть до 8 августа.