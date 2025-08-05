«Война Трампа»: как президент США меняет правила игры в Украине

Несмотря на прежние заявления президента США Дональда Трампа о том, что война между Россией и Украиной — это «война Байдена», его последние шаги на международной арене указывают на то, что ответственность за происходящее все больше ложится и на него. Об этом пишет американский телеканал CNN.

«Именно в последние две недели решения Трампа и осознание их значения превратили войну в Украине в его собственную проблему», — отмечается в материале. По оценке CNN, Трамп столкнулся с очевидной реальностью: президент России Владимир Путин не демонстрирует желания к мирному урегулированию, а Украине остро необходима военная помощь.

Телеканал подчеркивает, что Трамп сделал выбор, когда публично ответил на заявления Дмитрия Медведева о ядерном оружии собственными угрозами в адрес Москвы. В частности, он допустил возможность размещения американских атомных подводных лодок ближе к российским границам.

«Менее чем за месяц США прошли путь от заморозки поставок оружия Украине до угроз применения ядерных сил в адрес России», — констатирует CNN.

На этой неделе, по данным телеканала, Трампу предстоит принять одно из ключевых решений за все время войны. В частности, рассматривается вариант введения санкций против покупателей российских энергоносителей — такой шаг может оказаться по-настоящему болезненным для Москвы, но потребует от союзников США готовности понести экономические издержки.

Другой сценарий — дипломатический. Как сообщается, спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф планирует визит в Москву, где может быть предложен путь к переговорам. В случае успеха Трамп, по информации источников, мог бы согласиться на личную встречу с Владимиром Путиным в качестве символа продвижения к миру. Однако даже такое «отступление», подчеркивает CNN, все равно станет свидетельством того, что Трамп не остался в стороне от конфликта.

В материале также указывается, что каждый новый этап участия США в войне все чаще становится следствием личных решений Трампа, что отражает особенности американской президентской системы.

CNN называет войну в Украине «определяющим конфликтом» президентства Трампа и всего периода после 11 сентября. По мнению авторов, ее исход определит будущее европейской безопасности, а также военные амбиции Китая на десятилетие вперед.

«Китай это понимает — и заинтересован в победе России. Европа тоже понимает — и активно вооружается, чтобы лишить Москву шансов использовать слабость Запада. Понимает ли это Трамп и готов ли он принять жесткие, неудобные решения с неизбежными последствиями — станет ясно уже на следующей неделе», — резюмирует издание.