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Сегодня в Туркменистане начинаются «Дни культуры Азербайджана»

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15:13 672

С сегодняшнего дня и по 8 августа в рамках III Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, проходящей в Национальной туристической зоне Туркменистана «Аваза», состоятся «Национальные дни Азербайджана», сообщили в Министерстве культуры Азербайджана.

В рамках мероприятий международная аудитория ознакомится с богатой культурой, историческим наследием и художественными традициями Азербайджана.

На месте проведения конференции для посетителей будет открыт азербайджанский павильон. Здесь будут представлены книги, брошюры, сувениры, ковры, кялагаи и образцы прикладного искусства, отражающие историко-культурное наследие страны. В кулинарном разделе выставочной зоны будут представлены традиционные блюда и сладости национальной кухни, продемонстрированы кулинарные традиции.

Сегодня в рамках церемонии открытия конференции состоится гала-концерт. 6 августа состоится концертная программа, посвященная «Национальным дням Азербайджана», а 8 августа - заключительный гала-концерт с участием мастеров азербайджанского искусства.

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