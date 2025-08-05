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Помолился и поджег: умалишенный устроил пожар в Айя-Софии

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15:21 1617

Полиция в Стамбуле задержала местного жителя, подозреваемого в поджоге в мечети Айя-София, распространения огня удалось избежать, передает телеканал Ekol TV.

«Мужчина в красной кепке после молитвы поджег стопку бумаг за столиком в мечети. Женщина вовремя заметила огонь и оповестила имама, который приподнял ковер и смог потушить пламя», – сообщает канал.

Подозреваемый Месут Гючлю был задержан через несколько часов после инцидента. По данным Ekol TV, ранее он проходил лечение в психиатрической клинике в стамбульском районе Бакыркей. Суд принял решение о его аресте.

В августе 2020 года президент Реджеп Тайип Эрдоган издал указ о превращении собора Святой Софии (Айя-София) и музея Карие в мечети и возобновлении там мусульманских богослужений. Первый намаз в Айя-Софии состоялся в июле того же года. С января 2024 года первый этаж здания открыт исключительно для молитв, а туристам разрешен доступ только на второй этаж – входной билет стоит 25 евро.

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