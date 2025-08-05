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Почему возник дефицит билетов Тбилиси — Баку?

Ульвия Худиева
15:44 1681

По направлению Баку – Тбилиси – Баку не осталось билетов экономкласса. Более того, авиабилеты по данному маршруту заметно подорожали, пишут в социальных сетях. Утверждается, что AZAL повысила цену билетов бизнес-класса на рейсы Баку – Тбилиси – Баку до 1282 манатов.

«На данный момент все билеты экономкласса по маршруту Тбилиси – Баку распроданы до конца августа. В продаже остались только места бизнес-класса, что создает впечатление резкого роста цен. Однако на самом деле речь идет о стандартной разнице в стоимости между эконом- и бизнес-классом — обычной практике в международной авиации.

Несмотря на то что AZAL выполняет до пяти рейсов в день из Баку в Тбилиси, в условиях высокого сезонного спроса билеты часто раскупаются за несколько недель до вылета. Именно поэтому мы всегда рекомендуем планировать поездки заранее и бронировать билеты как можно раньше. Это позволяет выбрать оптимальное время и тариф, а также избежать ситуаций, когда в наличии остаются только более дорогие варианты.

С учетом высокого спроса по данному направлению национальный авиаперевозчик Азербайджана в августе добавит дополнительные рейсы — в пределах своих технических возможностей. Стоимость билетов на эти рейсы будет начинаться с минимального тарифа», — заявили haqqin.az в авиакомпании.

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