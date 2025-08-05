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«Неплохо так поехали»: землетрясение сместило Камчатку на юго-восток

15:49 1001

Полуостров Камчатка сдвинулся на два метра из-за землетрясения, произошедшего 30 июля. Об этом сообщили в камчатском филиале Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба» РАН.

«Максимальные косейсмические смещения после землетрясения 30 июля наблюдались в южной части полуострова. Там они составили почти два метра», – сообщили ученые.

В РАН пришли к такому выводу на основе расчетов и геодинамических наблюдений, отметив, что «все мы неплохо так поехали на юго-восток».

Ученые указали, что эти данные согласуются с предварительной моделью подвижек в очаге землетрясения, где максимальные значения зафиксированы на южном фланге. По их словам, подобные смещения стали причиной последствий, зафиксированных в Северо-Курильске.

30 июля у берегов Камчатки произошло самое мощное за последние 70 лет землетрясение с магнитудой 8,8. Вскоре после него началось извержение Ключевской сопки. Подземные толчки спровоцировали цунами; подъем волн зафиксировали также на Северных Курилах, в США, Японии и на Тайване.

На Камчатке продолжается сейсмическая активность. МЧС Камчатского края сообщило, что после землетрясения зарегистрировано более 680 афтершоков магнитудой от 3,3 до 6,2.

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