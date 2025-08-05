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Грузия за мир на Кавказе

15:51 545

Грузия готова способствовать диалогу между Арменией и Азербайджаном, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на встрече с президентом Армении Ваагном Хачатуряном в рамках конференции ООН в Туркменистане.

Во время переговоров стороны уделили особое внимание значению мира и стабильности на Южном Кавказе. Кобахидзе подчеркнул, что совместное заявление Армении и Азербайджана о завершении переговоров по мирному соглашению является важным шагом в этом направлении.

«Заявление Армении и Азербайджана о завершении обсуждения мирного договора — важный шаг на этом треке», — отметил он.

Премьер-министр также подтвердил готовность правительства Грузии содействовать диалогу для обеспечения долгосрочного мира и стабильности в регионе.

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