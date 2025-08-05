Россия готовит наступление на Херсон?

До полномасштабного вторжения России на этой территории проживало несколько десятков тысяч человек. Сейчас же жители района выражают опасения, что российские войска могут готовиться к высадке десанта и попытке захвата этого микрорайона. Российские паблики регулярно публикуют сообщения, сея страх среди населения. В то же время командование Сил обороны Юга Украины отрицает угрозу российского наступления с этого направления и объясняет удары по мосту и окрестностям другими военными целями.

В украинском Херсоне после повреждения россиянами моста через реку Кошевая, соединяющего микрорайон Корабел и остальную часть Херсона, местные власти призывают жителей как можно скорее покинуть этот район. Существует опасение, что российская армия продолжит наносить удары по мосту, что может привести к полной изоляции около 1800 человек, оставшихся в микрорайоне, который также называют Островом, говорится в публикации Русской службы BBC.

Ранее, 2 августа, российские военные сбросили две управляемые авиабомбы на мост через реку Кошевая. В результате было повреждено дорожное покрытие и проезжая часть. На следующий день, 3 августа, по мосту был нанесен очередной авиаудар, в результате которого погиб 65-летний мужчина, находившийся на мосту во время взрыва. Херсонская областная администрация сообщила, что авиаудары были направлены не только на мост, но и на жилые дома. Кроме того, был поврежден газопровод, проложенный по мосту в микрорайон Корабел.

Власти неоднократно призывали жителей микрорайона эвакуироваться. 4 августа число желающих эвакуироваться увеличилось. Волонтеры и местные службы организовали автобусные рейсы для вывоза людей на «материковую» часть Херсона. Жители опасаются, что в случае полного разрушения мостов — как автомобильного, так и железнодорожного, который был поврежден ранее — микрорайон может оказаться полностью отрезанным. С момента освобождения Херсона в ноябре 2022 года район регулярно подвергается обстрелам, а после аварии на Каховской ГЭС в 2023 году был подтоплен.

Силы обороны Юга Украины 3 августа заявили, что российская армия продолжает наносить авиаудары и использовать дроны-камикадзе в районе Херсона и микрорайона Корабел с целью создания «мертвой зоны» вдоль Днепра, лишая украинские войска укрытий и возможности эффективно контролировать территорию. Представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин отметил, что главная цель российских ударов — давление на мирное население и блокирование логистики ВСУ. По его словам, в ближайшее время наступления на Херсон с этого направления не ожидается, так как у российской армии нет достаточных сил и средств.

Местные активисты и власти призывают жителей Корабела как можно скорее эвакуироваться, предупреждая о риске превращения микрорайона в «серую зону» с возможным проникновением диверсионных групп и усилением обстрелов. Несмотря на текущие трудности, оптимисты надеются на восстановление моста в будущем, однако пока этот важный транспортный узел остается уязвимым.