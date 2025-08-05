Сербский министр перенес инсульт в прямом эфире

По информации газеты, Глишичу стало плохо в студии, из-за чего программа была экстренно прервана. На кадрах телевизионного эфира видно, что во время общения с ведущими министр начал говорить невнятно, у него также появилась заметная асимметрия лица. Глишича срочно доставили в Клинический центр Сербии. Президент Александар Вучич, по данным издания, сразу же после получения информации о произошедшем отправился в больницу.

Из учреждения выступил с заявлением министр здравоохранения Златибор Лончар.

"Ему [Глишичу] стало плохо во время телевизионного эфира, он был доставлен в больницу без сознания. Сейчас проводится диагностика и начата терапия. Все, что может сделать медицина, будет сделано. Мы все обеспокоены, президент [Вучич] здесь с первых же минут. Эта ситуация потрясла всех нас, но мы надеемся на успешный исход терапии и принимаемых мер. Пока известно лишь то, что его состояние тяжелое. Важно, что он был своевременно доставлен после инсульта, так как первые несколько часов имеют решающее значение", - подчеркнул Лончар.

Газета называет Глишича одним из наиболее близких и доверенных лиц сербского лидера.