Сербский министр перенес инсульт в прямом эфире

Министр государственных инвестиций Сербии и председатель исполнительного комитета правящей Сербской прогрессивной партии Дарко Глишич перенес инсульт во время прямого эфира утренней программы на телеканале Pink.
Об этом сообщило сербское издание "Вечерне новости".
August 5, 2025
По информации газеты, Глишичу стало плохо в студии, из-за чего программа была экстренно прервана. На кадрах телевизионного эфира видно, что во время общения с ведущими министр начал говорить невнятно, у него также появилась заметная асимметрия лица. Глишича срочно доставили в Клинический центр Сербии. Президент Александар Вучич, по данным издания, сразу же после получения информации о произошедшем отправился в больницу.
Из учреждения выступил с заявлением министр здравоохранения Златибор Лончар.
"Ему [Глишичу] стало плохо во время телевизионного эфира, он был доставлен в больницу без сознания. Сейчас проводится диагностика и начата терапия. Все, что может сделать медицина, будет сделано. Мы все обеспокоены, президент [Вучич] здесь с первых же минут. Эта ситуация потрясла всех нас, но мы надеемся на успешный исход терапии и принимаемых мер. Пока известно лишь то, что его состояние тяжелое. Важно, что он был своевременно доставлен после инсульта, так как первые несколько часов имеют решающее значение", - подчеркнул Лончар.
Газета называет Глишича одним из наиболее близких и доверенных лиц сербского лидера.