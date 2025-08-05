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Как отреагировал Путин на ультиматум Трампа?

16:08 1376

Президент РФ Владимир Путин вряд ли подчинится санкционному ультиматуму президента США Дональда Трампа, срок которого истекает 8 августа. Он якобы будет готов подумать над перемирием после захвата четырех регионов Украины, сообщает Reuters.

Трамп пригрозил ввести новые санкции против России и ввести 100-процентные пошлины для стран, покупающих ее нефть - в первую очередь Китая и Индии, - если Путин не согласится на прекращение огня.

Однако Кремль, по данным трех источников, близких к окружению Путина, не собирается принимать ультиматум.

Путин якобы уверен в победе и считает, что новые санкции не окажут значительного влияния после нескольких волн экономического давления за три с половиной года войны. Двое источников добавили, что Путин не хочет портить отношения с Трампом, но его военные цели имеют приоритет.

По словам одного из информаторов, Путин нацелен полностью контролировать Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области - те территории, которые Россия уже объявила своими. Только после этого, по его мнению, можно обсуждать мирное соглашение.

Текущие переговоры между представителями России и Украины (три встречи с мая), по словам источника, носили декларативный характер. Обмен пленными и гуманитарные вопросы обсуждались косвенно, без реальной содержательной переговорной базы.

Специальный посланник Трампа Стив Уиткофф должен посетить Россию на этой неделе - последний шанс договориться до истечения срока ультиматума.

Однако источники отмечают, что Путин опасается разрыва с Западом, но не готов менять свой курс.

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