В Азербайджане увеличили финансирование полиции

Это отражено в поправках к закону «О полиции», утвержденных президентом Ильхамом Алиевым.

С целью усиления социальной защиты сотрудников полиции и укрепления материально-технической базы органов внутренних дел увеличены источники финансирования деятельности полиции.

Согласно закону, на казначейский счет органа (структуры), определенного соответствующим органом исполнительной власти, будут зачисляться:

5% от средств, перечисленных в госбюджет в период предварительного расследования для возмещения ущерба, причиненного государству в результате преступлений по уголовным делам, расследуемым органами полиции, а также по иным материалам, связанным с уголовным преследованием;

5% от средств, поступивших от уплаты в госбюджет за освобождение лица от уголовной ответственности в порядке, установленном Уголовным кодексом, по уголовным делам, расследуемым органами полиции.

Порядок использования этих средств будет определяться органом (структурой), назначенным соответствующим органом исполнительной власти.