USD 1.7000
EUR 1.9648
RUB 2.1314
Подписаться на уведомления
В Румынии ЧС из-за азербайджанской нефти
Новость дня
В Румынии ЧС из-за азербайджанской нефти

Оружие потечет в Украину рекой

16:19 1065

Североатлантический альянс начинает координацию регулярных и крупномасштабных поставок вооружения в Украину, передает Associated Press (AP) со ссылкой на штаб-квартиру НАТО в Брюсселе.

«Поставки будут оперативно готовиться и направляться на регулярной основе», – приводит агентство заявление НАТО.

Отмечается, что альянс приступил к координации регулярных поставок крупных партий вооружения на Украину после того, как министр обороны Нидерландов сообщил о предоставлении Киеву американских средств ПВО, боеприпасов и другой военной помощи на сумму 500 млн евро.

Агентство отмечает, что в текущем месяце ожидаются две поставки. AP поясняет, что оснащение будет предоставляться в соответствии с приоритетными потребностями Украины на поле боя, после чего союзники по НАТО находят и отправляют необходимое оружие и боеприпасы. При этом отмечается, что системы ПВО являются наиболее востребованными.

Агентство приводит отчет Кильского института, согласно которому по состоянию на июнь европейские страны предоставили Украине с февраля 2022 года военную помощь на сумму 72 млрд евро ($83 млрд), в то время как США оказали помощь на $65 млрд.

Накануне министр обороны Нидерландов Нил Брекелманс сообщил, что Амстердам передаст Киеву американские системы вооружений на 500 млн евро, включая ракеты Patriot и их комплектующие. Глава военного ведомства отметил, что Нидерланды первыми из союзников по НАТО поставят Украине пакет систем вооружений США.

Панама наносит удар по теневому флоту России
Панама наносит удар по теневому флоту России
17:03 66
Баку, Ашхабад и Ташкент укрепляют связи
Баку, Ашхабад и Ташкент укрепляют связи фото
17:02 65
Трамп: «У Путина не останется выбора...»
Трамп: «У Путина не останется выбора...»
16:48 437
«Нафтогаз Украина» о новой странице с Азербайджаном
«Нафтогаз Украина» о новой странице с Азербайджаном
16:49 241
В Азербайджане увеличили финансирование полиции
В Азербайджане увеличили финансирование полиции
16:16 977
Магеррамова и Джаббарова за взятки меняли специализацию врачей
Магеррамова и Джаббарова за взятки меняли специализацию врачей
16:27 833
Как отреагировал Путин на ультиматум Трампа?
Как отреагировал Путин на ультиматум Трампа?
16:08 1380
Россия готовит наступление на Херсон?
Россия готовит наступление на Херсон?
15:59 895
Почему возник дефицит билетов Тбилиси — Баку?
Почему возник дефицит билетов Тбилиси — Баку?
15:44 1695
Главу Гагаузии приговорили к семи годам тюрьмы
Главу Гагаузии приговорили к семи годам тюрьмы видео; новость дополнена
13:17 4197
Конгрессмен Джо Уилсон: «Скоро Азербайджан и Армения. Трамп достоин Нобелевской премии!»
Конгрессмен Джо Уилсон: «Скоро Азербайджан и Армения. Трамп достоин Нобелевской премии!» обновлено 15:10
15:10 7703

ЭТО ВАЖНО

Панама наносит удар по теневому флоту России
Панама наносит удар по теневому флоту России
17:03 66
Баку, Ашхабад и Ташкент укрепляют связи
Баку, Ашхабад и Ташкент укрепляют связи фото
17:02 65
Трамп: «У Путина не останется выбора...»
Трамп: «У Путина не останется выбора...»
16:48 437
«Нафтогаз Украина» о новой странице с Азербайджаном
«Нафтогаз Украина» о новой странице с Азербайджаном
16:49 241
В Азербайджане увеличили финансирование полиции
В Азербайджане увеличили финансирование полиции
16:16 977
Магеррамова и Джаббарова за взятки меняли специализацию врачей
Магеррамова и Джаббарова за взятки меняли специализацию врачей
16:27 833
Как отреагировал Путин на ультиматум Трампа?
Как отреагировал Путин на ультиматум Трампа?
16:08 1380
Россия готовит наступление на Херсон?
Россия готовит наступление на Херсон?
15:59 895
Почему возник дефицит билетов Тбилиси — Баку?
Почему возник дефицит билетов Тбилиси — Баку?
15:44 1695
Главу Гагаузии приговорили к семи годам тюрьмы
Главу Гагаузии приговорили к семи годам тюрьмы видео; новость дополнена
13:17 4197
Конгрессмен Джо Уилсон: «Скоро Азербайджан и Армения. Трамп достоин Нобелевской премии!»
Конгрессмен Джо Уилсон: «Скоро Азербайджан и Армения. Трамп достоин Нобелевской премии!» обновлено 15:10
15:10 7703
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться