Оружие потечет в Украину рекой

Североатлантический альянс начинает координацию регулярных и крупномасштабных поставок вооружения в Украину, передает Associated Press (AP) со ссылкой на штаб-квартиру НАТО в Брюсселе.

«Поставки будут оперативно готовиться и направляться на регулярной основе», – приводит агентство заявление НАТО.

Отмечается, что альянс приступил к координации регулярных поставок крупных партий вооружения на Украину после того, как министр обороны Нидерландов сообщил о предоставлении Киеву американских средств ПВО, боеприпасов и другой военной помощи на сумму 500 млн евро.

Агентство отмечает, что в текущем месяце ожидаются две поставки. AP поясняет, что оснащение будет предоставляться в соответствии с приоритетными потребностями Украины на поле боя, после чего союзники по НАТО находят и отправляют необходимое оружие и боеприпасы. При этом отмечается, что системы ПВО являются наиболее востребованными.

Агентство приводит отчет Кильского института, согласно которому по состоянию на июнь европейские страны предоставили Украине с февраля 2022 года военную помощь на сумму 72 млрд евро ($83 млрд), в то время как США оказали помощь на $65 млрд.

Накануне министр обороны Нидерландов Нил Брекелманс сообщил, что Амстердам передаст Киеву американские системы вооружений на 500 млн евро, включая ракеты Patriot и их комплектующие. Глава военного ведомства отметил, что Нидерланды первыми из союзников по НАТО поставят Украине пакет систем вооружений США.