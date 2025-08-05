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Магеррамова и Джаббарова за взятки меняли специализацию врачей

16:27 833

В отношении должностных лиц, обвиняемых в получении взяток за содействие в незаконной медицинской деятельности, возбуждено уголовное дело, которое направлено в суд. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Отмечается, что по фактам незаконных действий сотрудников Министерства здравоохранения в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре в ходе оперативно-разыскных мероприятий завершено предварительное расследование.

По результатам расследования установлены обоснованные подозрения в том, что Саида Рустамова, занимавшая должность начальника отдела кадров, науки и образования Минздрава, совместно с Ругийей Магеррамовой — главным специалистом-старшим инспектором того же отдела, Лятафет Джаббаровой — бывшим руководителем отдела аккредитации Центра общественного здравоохранения и реформ, а также другими членами коррупционной группы незаконно допускали врачей к сертификационным экзаменам, меняли их специализацию и выдавали права на медицинскую и фармацевтическую деятельность, включая пластическую хирургию. За это они получали взятки в разных размерах от многочисленных лиц. Кроме того, Саида Рустамова незаконно влияла на решения должностных лиц и легализовала преступные доходы через покупку недвижимости.

Собранные доказательства позволили предъявить Саиде Рустамовой обвинения по статьям Уголовного кодекса: легализация имущества, приобретенного преступным путем в особо крупном размере, злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия, получение взяток в особо крупном размере, неоднократно, группой лиц по предварительному сговору, торговля влиянием и служебный подлог.

Ругийе Магеррамовой и Лятафет Джаббаровой предъявлены обвинения по статьям о соучастии в аналогичных преступлениях.

По ходатайству следствия и с одобрения прокурора Бинагадинским районным судом им избраны меры пресечения — домашний арест и отстранение от должностей.

Уголовное дело направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям для рассмотрения по существу.

Предварительное расследование по другим участникам преступной схемы продолжается в рамках отдельного производства.

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