Новые штрафы для неправительственных организаций

Согласно поправкам, за непредставление НПО договоров об оказании услуг или выполнении работ за счет внешних источников финансирования в установленные законодательством сроки для регистрации должностные лица будут оштрафованы на сумму от 1 500 до 2 500 манатов, юридические лица — от 5 000 до 7 000 манатов.

Оказание услуг или выполнение работ НПО без соответствующего договора, финансируемого из внешних источников, либо по незарегистрированному договору, а также получение в связи с этим финансовых или иных материальных средств влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 2 500 до 5 000 манатов, на юридических лиц — от 8 000 до 15 000 манатов.

За проведение НПО, банками и другими поставщиками платежных услуг банковских и иных операций по договорам, финансируемым из иностранных источников и не зарегистрированным в порядке, установленном законом «О неправительственных организациях (общественных объединениях и фондах)», должностные лица будут оштрафованы на сумму от 2 500 до 5 000 манатов, а юридические лица — от 5 000 до 8 000 манатов.