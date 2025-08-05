«Нафтогаз Украина» о новой странице с Азербайджаном

Поставки азербайджанского газа в Украину – стратегический шаг, открывающий путь к долгосрочному сотрудничеству, заявил глава «Нафтогаза Украины» Сергей Корецкий.

«Это небольшой, но стратегический шаг, открывающий путь к более широкому сотрудничеству», - подчеркнул он в беседе с Report.

Пробные поставки будут осуществлены по маршруту Болгария - Румыния - Украина. По словам Корецкого, эта сделка способствует диверсификации источников и укреплению энергетической безопасности Украины.

Украинская Группа компаний «Нафтогаз» 28 июля подписала первое соглашение с компанией SOCAR Energy Ukraine на закупку азербайджанского газа. Объемы поставок не указываются.