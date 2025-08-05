Трамп: «У Путина не останется выбора...»

Падение цен на нефть «еще на 10 долларов за баррель» даст возможность «заставить» Россию прекратить войну против Украины. Об этом во вторник, 5 августа, заявил президент США Дональд Трамп.

«Если нефть подешевеет еще на 10 долларов за баррель, у него (президента России Владимира Путина) не останется выбора», — заявил Трамп, отметив, что российская экономика и так находится в «тяжелом состоянии».

По словам главы американского государства, резкое падение стоимости углеводородов вынудит Москву пересмотреть свои действия относительно войны в Украине, передает телеканал Fox News.

Трамп ранее заявил, что российские власти отлично справляются с обходом международных санкций, однако американская сторона все равно планирует их ввести. Кроме того, он анонсировал введение новых ограничений в отношении Москвы по истечении 10-дневного срока ультиматума прекращения боевых действий.

Накануне Трамп предупредил Индию о значительном повышении пошлин против нее. Он объяснил это тем, что Нью-Дели не только покупает огромные объемы российской нефти, но и продает затем большую часть сырья на свободном рынке с существенной прибылью.