Египетские фуры ждут разрешения Израиля

Около пяти тысяч грузовиков с международной гуманитарной помощью для жителей сектора Газа готовы выехать из Египта, однако поставкам препятствует Израиль. Об этом сообщил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

«Более 5 тыс. автомобилей с помощью из Египта и других стран готовы к въезду в сектор, но на другой стороне контрольно-пропускного пункта Рафах ситуация полностью находится под наблюдением Израиля», – приводит слова египетского лидера телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария».

В этой связи ас-Сиси отверг обвинения Катара в адрес Каира о якобы отказе Египта от участия в доставке гуманитарной помощи в Газу, назвав подобные заявления «странными» и «несостоятельными».

По его мнению, война в Газе утратила первоначальную цель освобождения израильских заложников и превратилась «в процесс уничтожения голодом палестинцев и упразднения самой палестинской проблемы». Ас-Сиси также подчеркнул, что нынешняя ситуация в секторе используется как «разменная монета в политических играх».

С 2 марта 2025 года международная гуманитарная помощь перестала поступать в сектор Газа – все контрольно-пропускные пункты остаются закрытыми по решению израильских властей. Продовольствие распределяется среди населения через пункты Фонда гуманитарной помощи Газе (GHF), работающего под совместным контролем Израиля и США. Частичное возобновление поставок началось 27 июля по инициативе израильской стороны.