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Панама наносит удар по теневому флоту России

17:03 1839

Панама вводит жесткие ограничения на регистрацию коммерческих судов, нацеливаясь на «теневой флот» РФ, используемый для нелегальной транспортировки российской нефти в обход санкций. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

Уже в этом месяце страна прекратит регистрировать нефтяные танкеры возрастом более 15 лет.

Этот шаг имеет существенное влияние на мировую морскую торговлю, ведь Панама является вторым по величине регистратором коммерческих судов в мире.

Кроме возрастных ограничений, введут регулярные дополнительные проверки каждые три месяца для контроля соответствия танкеров, ходящих под панамским флагом, сертификационным требованиям.

Новые правила непосредственно ударят по значительной части российского «теневого флота»: средний возраст танкеров, перевозящих российскую нефть, достигает 20-25 лет, из-за чего многие из них не будут соответствовать новым требованиям.

Ранее Морское управление Содружества Багамских островов сообщило о планах исключать из реестра суда, принадлежащие российским компаниям или участвующие в торговле с Россией и ходящие под багамским флагом.

Карибский регулятор подчеркнул, что любое судно под багамским флагом, которое попадет под санкции, будет исключено из государственного реестра.

Напомним, что санкции разрушили традиционные маршруты поставок в Калининград. Морские перевозки выросли, но логистика испытывает коллапс.

После введения санкций в 2022 году Россия существенно увеличила расходы на транзит грузов в Калининградскую область - анклав без сухопутного сообщения с остальной частью страны.

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