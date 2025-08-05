USD 1.7000
EUR 1.9648
RUB 2.1314
Подписаться на уведомления
В Румынии ЧС из-за азербайджанской нефти
Новость дня
В Румынии ЧС из-за азербайджанской нефти

Солнце не щадит азербайджанцев

17:19 1096

В июне и июле 55 человек в Азербайджане пострадали от солнечного удара.

Как сообщили haqqin.az в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), только в июле в Республиканский центр скорой и неотложной помощи по Баку обратились 53 пострадавших — 18 женщин и 35 мужчин.

Из них 28 были госпитализированы, 21 оказана помощь на месте, а четверо отказались от медобслуживания.

В Губинском, Агстафинском, Сабирабадском, Гаджигабульском, Нефтчалинском и Закатальском районах медицинскую помощь получили 10 человек: 6 госпитализированы, 4 пролечены амбулаторно.

В июне в Баку зарегистрированы два случая солнечного удара: один пострадавший был госпитализирован, другому помощь оказали на месте. В регионах (Губа и Гах) зафиксировано два подобных случая с таким же распределением помощи.

Сколько еще Россия сможет воевать с Украиной?
Сколько еще Россия сможет воевать с Украиной?
18:48 252
Что обсудили Трамп и Зеленский?
Что обсудили Трамп и Зеленский?
18:34 422
Али Асадов с Бердымухамедовым и Мирзиёевым
Али Асадов с Бердымухамедовым и Мирзиёевым фото
17:38 1644
Оборону Ирана отдали Пезешкиану
Оборону Ирана отдали Пезешкиану что там у соседей?; все еще актуально
09:43 5390
Новый план Трампа: Обрушить нефть и принудить Путина к миру
Новый план Трампа: Обрушить нефть и принудить Путина к миру новость дополнена
16:48 2488
Зачем война, если есть чудо-бомба?
Зачем война, если есть чудо-бомба? главный вопрос; все еще актуально
09:27 5720
Лига чемпионов: «Карабах» в Скопье против «Шкендии»
Лига чемпионов: «Карабах» в Скопье против «Шкендии» Пока 11:2 в пользу чемпиона Азербайджана
17:18 1407
Конгрессмен Джо Уилсон: «Скоро Азербайджан и Армения. Трамп достоин Нобелевской премии!»
Конгрессмен Джо Уилсон: «Скоро Азербайджан и Армения. Трамп достоин Нобелевской премии!» обновлено 15:10
15:10 8801
Еще одно препятствие для Трампа: Индия!
Еще одно препятствие для Трампа: Индия! наш комментарий; все еще актуально
09:09 2665
Панама наносит удар по теневому флоту России
Панама наносит удар по теневому флоту России
17:03 1841
«Нафтогаз Украина» о новой странице с Азербайджаном
«Нафтогаз Украина» о новой странице с Азербайджаном
16:49 1041

ЭТО ВАЖНО

Сколько еще Россия сможет воевать с Украиной?
Сколько еще Россия сможет воевать с Украиной?
18:48 252
Что обсудили Трамп и Зеленский?
Что обсудили Трамп и Зеленский?
18:34 422
Али Асадов с Бердымухамедовым и Мирзиёевым
Али Асадов с Бердымухамедовым и Мирзиёевым фото
17:38 1644
Оборону Ирана отдали Пезешкиану
Оборону Ирана отдали Пезешкиану что там у соседей?; все еще актуально
09:43 5390
Новый план Трампа: Обрушить нефть и принудить Путина к миру
Новый план Трампа: Обрушить нефть и принудить Путина к миру новость дополнена
16:48 2488
Зачем война, если есть чудо-бомба?
Зачем война, если есть чудо-бомба? главный вопрос; все еще актуально
09:27 5720
Лига чемпионов: «Карабах» в Скопье против «Шкендии»
Лига чемпионов: «Карабах» в Скопье против «Шкендии» Пока 11:2 в пользу чемпиона Азербайджана
17:18 1407
Конгрессмен Джо Уилсон: «Скоро Азербайджан и Армения. Трамп достоин Нобелевской премии!»
Конгрессмен Джо Уилсон: «Скоро Азербайджан и Армения. Трамп достоин Нобелевской премии!» обновлено 15:10
15:10 8801
Еще одно препятствие для Трампа: Индия!
Еще одно препятствие для Трампа: Индия! наш комментарий; все еще актуально
09:09 2665
Панама наносит удар по теневому флоту России
Панама наносит удар по теневому флоту России
17:03 1841
«Нафтогаз Украина» о новой странице с Азербайджаном
«Нафтогаз Украина» о новой странице с Азербайджаном
16:49 1041
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться