Солнце не щадит азербайджанцев

Как сообщили haqqin.az в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), только в июле в Республиканский центр скорой и неотложной помощи по Баку обратились 53 пострадавших — 18 женщин и 35 мужчин.

В июне и июле 55 человек в Азербайджане пострадали от солнечного удара.

Из них 28 были госпитализированы, 21 оказана помощь на месте, а четверо отказались от медобслуживания.

В Губинском, Агстафинском, Сабирабадском, Гаджигабульском, Нефтчалинском и Закатальском районах медицинскую помощь получили 10 человек: 6 госпитализированы, 4 пролечены амбулаторно.

В июне в Баку зарегистрированы два случая солнечного удара: один пострадавший был госпитализирован, другому помощь оказали на месте. В регионах (Губа и Гах) зафиксировано два подобных случая с таким же распределением помощи.