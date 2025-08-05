Лига чемпионов: «Карабах» в Скопье против «Шкендии»

Сегодня в 22:00 по бакинскому времени в столице Северной Македонии Скопье начнется первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между клубом «Шкендия» и чемпионом Азербайджана « Карабах ом».

Обслуживать игру будет бригада арбитров из Словакии во главе с Иваном Кружляком.

«Карабах» ранее пять раз встречался в еврокубках с клубами из Македонии и Северной Македонии (название страны было изменено в 2019 году). В четырех матчах победила агдамская команда, в одной игре была зафиксирована ничья. Общая разница забитых и пропущенных мячей - 11:2.

Жребий дважды сводил «Карабах» с командой «Металлург». В Лиге Европы сезона 2010/11 команда Гурбана Гурбанова дома победила со счетом 4:1, а в гостях была зафиксирована ничья 1:1. Спустя три года вновь в квалификации Лиги Европы «Карабах» два раза обыграл «металлургов» со счетом 1:0.

Пятый матч с северомакедонцами был сыгран в пандемийном сезоне 2020/21. 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов состоял из одного матча. В Баку «Карабах» разгромил команду «Силекс» со счетом 4:0.

Со «Шкендией» агдамцы ранее в еврокубках не играли. Между тем, клуб из города Тетово, созданный македонскими албанцами в 1979 году, дважды проходил азербайджанские клубы. В сезоне 2016/17 во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы «Шкендия» одолела «Нефтчи» (0:0, 1:0), а в 2020 году в 1-м раунде этого же турнира в единственном матче в гостях обыграла «Сумгаит» - 2:0.