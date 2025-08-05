Еще одно условие Трампа Азербайджану?

Израильский аналитический Центр имени Бегина и Садата сообщает, что на встрече в Белом доме с участием президента США, а также лидеров Азербайджана и Армении, запланированной на 8 августа, будет обсуждаться возможность присоединения Баку к «Авраамовым соглашениям». При этом подчеркивается, что данный шаг поставлен в зависимость от предварительного условия — подписания мирного договора между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения. Ссылаясь на публикацию агентства Reuters, Центр подчеркивает, что урегулирование конфликта между двумя странами Южного Кавказа рассматривается администрацией Дональда Трампа в качестве ключевого условия для интеграции Азербайджана в «Авраамовы соглашения».

В то же время аналитики Центра не согласны с такой логикой. С их точки зрения, увязывание этих процессов ошибочно и может сорвать обе инициативы. В докладе указывается, что фактором, определяющим возможность присоединения Баку к «Авраамовым соглашениям», являются вовсе не отношения с Арменией, а стратегическое партнерство с Государством Израиль. Азербайджан, будучи единственной в мире мусульманской страной, обладающей столь давними, прочными и всесторонними связями с еврейским государством, является уникальным союзником США на Ближнем Востоке, граничащим одновременно с Ираном и Россией. В свою очередь, Израиль видит в Азербайджане один из ключевых элементов региональной архитектуры безопасности и стратегического сдерживания. В документе аналитического центра напоминается, что цель «Авраамовых соглашений» состоит в нормализации отношений между Израилем и мусульманским миром в контексте палестино-израильского конфликта. Армения, как немусульманское государство, не имеет к этому процессу прямого отношения, за исключением исторических эпизодов взаимодействия армянских и палестинских вооруженных террористических группировок в 1980-е годы ХХ века. Следовательно, сама увязка присоединения Азербайджана к «Авраамовым соглашениям» с заключением мира между Баку и Ереваном лишена стратегической логики. Аналитики Центра обращают внимание на то, что подобные условия не выдвигались ни одной другой стране, уже присоединившейся к «Авраамовым соглашениям». В качестве примера приводится Королевство Марокко, от которого перед подписанием документов не требовалось урегулировать отношения с соседним Алжиром. Выдвижение таких требований именно в отношении Азербайджана трактуется экспертами как проявление двойных стандартов.