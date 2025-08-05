Еще одно условие Трампа Азербайджану?

Израильский аналитический Центр имени Бегина и Садата сообщает, что на встрече в Белом доме с участием президента США, а также лидеров Азербайджана и Армении, запланированной на 8 августа, будет обсуждаться возможность присоединения Баку к «Авраамовым соглашениям».
При этом подчеркивается, что данный шаг поставлен в зависимость от предварительного условия — подписания мирного договора между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения.
Ссылаясь на публикацию агентства Reuters, Центр подчеркивает, что урегулирование конфликта между двумя странами Южного Кавказа рассматривается администрацией Дональда Трампа в качестве ключевого условия для интеграции Азербайджана в «Авраамовы соглашения».
В то же время аналитики Центра не согласны с такой логикой. С их точки зрения, увязывание этих процессов ошибочно и может сорвать обе инициативы.
В докладе указывается, что фактором, определяющим возможность присоединения Баку к «Авраамовым соглашениям», являются вовсе не отношения с Арменией, а стратегическое партнерство с Государством Израиль. Азербайджан, будучи единственной в мире мусульманской страной, обладающей столь давними, прочными и всесторонними связями с еврейским государством, является уникальным союзником США на Ближнем Востоке, граничащим одновременно с Ираном и Россией. В свою очередь, Израиль видит в Азербайджане один из ключевых элементов региональной архитектуры безопасности и стратегического сдерживания.
В документе аналитического центра напоминается, что цель «Авраамовых соглашений» состоит в нормализации отношений между Израилем и мусульманским миром в контексте палестино-израильского конфликта. Армения, как немусульманское государство, не имеет к этому процессу прямого отношения, за исключением исторических эпизодов взаимодействия армянских и палестинских вооруженных террористических группировок в 1980-е годы ХХ века. Следовательно, сама увязка присоединения Азербайджана к «Авраамовым соглашениям» с заключением мира между Баку и Ереваном лишена стратегической логики.
Аналитики Центра обращают внимание на то, что подобные условия не выдвигались ни одной другой стране, уже присоединившейся к «Авраамовым соглашениям». В качестве примера приводится Королевство Марокко, от которого перед подписанием документов не требовалось урегулировать отношения с соседним Алжиром. Выдвижение таких требований именно в отношении Азербайджана трактуется экспертами как проявление двойных стандартов.
В докладе также отмечается, что, по мнению американских и израильских аналитиков, президент Трамп рассматривает «Авраамовы соглашения» как инструмент формирования узкого круга государств, способных стать альтернативой Европе в реализации внешнеполитических интересов Соединенных Штатов.
Этот формат, обладающий значительными финансовыми и технологическими ресурсами, должен обеспечить Вашингтону новое стратегическое поле влияния. В то же время обсуждаемые в Вашингтоне идеи о возможном подключении Армении к соглашениям лишены, по оценке аналитиков Центра, практической ценности и могут внести элементы дестабилизации из-за тесных связей Армении с Францией, выступающей против внешнеполитических инициатив Дональда Трампа.
Таким образом, вопрос о предварительных условиях, поставленных перед Азербайджаном, выходит далеко за рамки дипломатических формальностей и отражает, по мнению аналитического Центра имени Бегина и Садата, глубинный конфликт между логикой региональной стабильности и подходом внешних сил, склонных подменять стратегические цели тактическими компромиссами.
Увязка «Авраамовых соглашений» с армяно-азербайджанским урегулированием превращает саму концепцию соглашений из механизма интеграции в инструмент давления, рискующий обесценить их исторический потенциал. Для Израиля и Соединенных Штатов ставка на Азербайджан — это не эпизодическая игра высокопоставленных дипломатов, а попытка сформировать новый контур безопасности на стыке Ближнего Востока, Кавказа и Каспия. Ошибки в расчетах здесь чреваты не просто срывом переговоров, но и долгосрочными стратегическими потерями, которые могут вновь открыть дверь для влияния Ирана, России и других акторов, готовых воспользоваться чужими колебаниями.