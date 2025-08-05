В Москве приземлился «золотой» самолет

Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим прибыл в Москву на личном самолете Boeing 737 с золотисто-синим окрасом, сообщают российские СМИ.

По прибытии воздушное судно привлекло внимание своим дизайном и королевским гербом штата Джохор на фюзеляже. Малайзийские СМИ отмечают, что интерьер самолета выполнен по индивидуальному заказу и полностью соответствует пожеланиям султана, который является лицензированным пилотом и давно увлекается авиацией.

По данным открытых источников, самолет эксплуатируется с февраля 2016 года.

Отметим, что это первая поездка верховного правителя Малайзии в Россию с момента установления дипломатических отношений между странами в 1967 году.