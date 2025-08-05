Президент Швейцарии срочно летит в США

Президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер и вице-президент Федерального совета Ги Пармелин вылетят в Вашингтон 5 августа, чтобы сделать правительству США «более привлекательное предложение» по торговому тарифу в связи с решением Дональда Трампа ввести высокие пошлины. Об этом сообщила пресс-служба правительства Швейцарии.

«Цель визита — предоставить США более привлекательное предложение о снижении уровня дополнительных пошлин на швейцарский экспорт с учетом обеспокоенности Соединенных Штатов», — говорится в пресс-релизе.

В ночь с 31 июля на 1 августа 2025 года Белый дом опубликовал перечень новых импортных пошлин, установив максимальные ставки для ряда стран. Сирия подверглась самым высоким тарифам — 41%, следом идут Лаос и Мьянма с 40%, Швейцария — 39%, Ирак и Сербия — 35%, а Алжир, Босния и Герцеговина, Ливия и ЮАР - 30%.

Швейцария столкнулась с рекордными для Европы 39-процентными пошлинами — это одна из самых высоких тарифных ставок в мировой практике. Новые меры существенно превышают 31-процентные пошлины, введенные администрацией Трампа в апреле.

3 августа Келлер-Зуттер провела «катастрофический», по характеристике Financial Times, разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Швейцария, рассчитывавшая на 10-процентные пошлины и предложившая $150 млрд инвестиций в экономику США, столкнулась с непримиримой позицией Трампа, который был озабочен годовым дефицитом Штатов в размере $39 млрд в рамках торговли со Швейцарией. Во время телефонного разговора Трамп сразу дал понять, что 10-процентная ставка слишком мала.