Что обсудили Трамп и Зеленский?

Во вторник, 5 августа, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом глава украинского государства сообщил в своем официальном Telegram-канале.

По словам Зеленского, ключевой темой беседы стало прекращение российско-украинской войны.

Он отметил, что Украина и США скоординировали позиции в контексте текущей ситуации на фронте. По его словам, Дональд Трамп был проинформирован о масштабах и последствиях российских ударов по Киеву и другим украинским регионам.

Особое внимание стороны уделили санкционной политике против России. «Их экономика продолжает падать, и именно поэтому в Москве учитывают перспективу новых санкций и решимость президента Трампа. Это может многое изменить», — отметил Зеленский.

В ходе разговора также обсуждалась международная поддержка Украины. Зеленский выразил благодарность Нидерландам, Швеции, Норвегии и Дании за решение предоставить более миллиарда долларов на закупку американских вооружений для нужд ВСУ. «Это взаимодействие со странами НАТО продолжится», — подчеркнул он.

Одной из тем беседы стало развитие двустороннего оборонного сотрудничества между Киевом и Вашингтоном. Зеленский сообщил, что украинская сторона подготовила проект соглашения о поставках дронов, и выразил готовность к его обсуждению. «Одна из самых сильных сделок может состояться», — отметил президент Украины.