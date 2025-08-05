Сколько еще Россия сможет воевать с Украиной?

Президент США Дональд Трамп, по всей видимости, преодолевает прежнюю осторожность в вопросе усиления экономического давления на Россию. Однако остается вопрос: насколько эффективными окажутся возможные новые санкции. Об этом пишет обозреватель Николас Фентон в своем исследовании для журнала Foreign Policy.

Трамп заявил в понедельник, что даст Москве «несколько дней» для демонстрации реального прогресса по прекращению войны, прежде чем примет решение о введении дополнительных санкций и, возможно, пошлин. Это заявление прозвучало на фоне обострения боевых действий и отсутствия продвижения в переговорах между Россией и Украиной.

Foreign Policy пишет, что если цель США — достижение мира в кратчайшие сроки, то одними текущими санкциями обойтись не удастся. В материале издания отмечается, что на сегодняшний день Россия, несмотря на международное давление, сохраняет достаточно высокий уровень боеспособности и, согласно прогнозам, может продолжать военную кампанию еще как минимум три года.

«За последние три с половиной года аналитики систематически недооценивали экономическую устойчивость России, — пишет портал. — Москва не просто сохранила экономическую активность, но и успешно перевела экономику на военные рельсы».

По словам обозревателя издания Николаса Фентона, говорить о неэффективности санкций было бы ошибкой, но их реальное воздействие требует более тонкой настройки. Одной из причин устойчивости российской экономики является идеологическая мобилизация: значительная часть населения вовлечена в процесс не только по финансовым причинам, но и по убеждению.

Слабое место, тем не менее, есть — это «перегрев» экономики, за которым неминуемо последует охлаждение. Центральный банк России уже начал снижать процентные ставки в попытке простимулировать гражданский сектор, что, по мнению экспертов, может свидетельствовать о первых признаках перегрузки.

Кроме того, власти в Москве нуждаются в «видимой победе» на украинском фронте, чтобы сохранить общественную поддержку и оправдать прежние усилия. В противном случае, как считает Фентон, «созданная конструкция может рассыпаться довольно быстро».

Обозреватель Foreign Policy делает вывод, что слабые звенья в российской системе существуют и Вашингтону следует сосредоточиться не на формальном усилении санкций, а на их стратегической точности. Только тогда они смогут сыграть решающую роль в изменении ситуации.