Трамп назвал условие для встречи с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с председателем КНР Си Цзиньпином до конца года, если Соединенные Штаты и Китай к этому времени достигнут договоренности.
Об этом американский лидер сказал в интервью телеканалу CNBC.
«Мы очень близки к сделке. Мы хорошо ладим с Китаем», — отметил президент США, подчеркнув, что отношения с председателем КНР у него «очень успешные».
Трамп также добавил, что высокие пошлины, введенные правительством США на китайские товары, «практически остановили бизнес» с Пекином.