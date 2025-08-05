USD 1.7000
EUR 1.9648
RUB 2.1314
Подписаться на уведомления
В Румынии ЧС из-за азербайджанской нефти
Новость дня
В Румынии ЧС из-за азербайджанской нефти

Трамп назвал условие для встречи с Си Цзиньпином

19:04 797

Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с председателем КНР Си Цзиньпином до конца года, если Соединенные Штаты и Китай к этому времени достигнут договоренности.

Об этом американский лидер сказал в интервью телеканалу CNBC.

«Мы очень близки к сделке. Мы хорошо ладим с Китаем», — отметил президент США, подчеркнув, что отношения с председателем КНР у него «очень успешные».

Трамп также добавил, что высокие пошлины, введенные правительством США на китайские товары, «практически остановили бизнес» с Пекином.

Скорее всего оккупация: Нетаньяху провел трехчасовое совещание по Газе
Скорее всего оккупация: Нетаньяху провел трехчасовое совещание по Газе обновлено 20:17
20:17 2198
Сколько еще Россия сможет воевать с Украиной?
Сколько еще Россия сможет воевать с Украиной?
18:48 2702
Что обсудили Трамп и Зеленский?
Что обсудили Трамп и Зеленский?
18:34 1557
Али Асадов с Бердымухамедовым и Мирзиёевым
Али Асадов с Бердымухамедовым и Мирзиёевым фото
17:38 2475
Оборону Ирана отдали Пезешкиану
Оборону Ирана отдали Пезешкиану что там у соседей?; все еще актуально
09:43 5747
Новый план Трампа: Обрушить нефть и принудить Путина к миру
Новый план Трампа: Обрушить нефть и принудить Путина к миру новость дополнена
16:48 3386
Зачем война, если есть чудо-бомба?
Зачем война, если есть чудо-бомба? главный вопрос; все еще актуально
09:27 6005
Лига чемпионов: «Карабах» в Скопье против «Шкендии»
Лига чемпионов: «Карабах» в Скопье против «Шкендии» Пока 11:2 в пользу чемпиона Азербайджана
17:18 2352
Конгрессмен Джо Уилсон: «Скоро Азербайджан и Армения. Трамп достоин Нобелевской премии!»
Конгрессмен Джо Уилсон: «Скоро Азербайджан и Армения. Трамп достоин Нобелевской премии!» обновлено 15:10
15:10 9316
Еще одно препятствие для Трампа: Индия!
Еще одно препятствие для Трампа: Индия! наш комментарий; все еще актуально
09:09 2832
Панама наносит удар по теневому флоту России
Панама наносит удар по теневому флоту России
17:03 2632

ЭТО ВАЖНО

Скорее всего оккупация: Нетаньяху провел трехчасовое совещание по Газе
Скорее всего оккупация: Нетаньяху провел трехчасовое совещание по Газе обновлено 20:17
20:17 2198
Сколько еще Россия сможет воевать с Украиной?
Сколько еще Россия сможет воевать с Украиной?
18:48 2702
Что обсудили Трамп и Зеленский?
Что обсудили Трамп и Зеленский?
18:34 1557
Али Асадов с Бердымухамедовым и Мирзиёевым
Али Асадов с Бердымухамедовым и Мирзиёевым фото
17:38 2475
Оборону Ирана отдали Пезешкиану
Оборону Ирана отдали Пезешкиану что там у соседей?; все еще актуально
09:43 5747
Новый план Трампа: Обрушить нефть и принудить Путина к миру
Новый план Трампа: Обрушить нефть и принудить Путина к миру новость дополнена
16:48 3386
Зачем война, если есть чудо-бомба?
Зачем война, если есть чудо-бомба? главный вопрос; все еще актуально
09:27 6005
Лига чемпионов: «Карабах» в Скопье против «Шкендии»
Лига чемпионов: «Карабах» в Скопье против «Шкендии» Пока 11:2 в пользу чемпиона Азербайджана
17:18 2352
Конгрессмен Джо Уилсон: «Скоро Азербайджан и Армения. Трамп достоин Нобелевской премии!»
Конгрессмен Джо Уилсон: «Скоро Азербайджан и Армения. Трамп достоин Нобелевской премии!» обновлено 15:10
15:10 9316
Еще одно препятствие для Трампа: Индия!
Еще одно препятствие для Трампа: Индия! наш комментарий; все еще актуально
09:09 2832
Панама наносит удар по теневому флоту России
Панама наносит удар по теневому флоту России
17:03 2632
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться