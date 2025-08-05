Советник Хаменеи возглавил Совет нацбезопасности Ирана

3 августа на фоне новых угроз президента США Дональда Трампа Высший совет национальной безопасности Ирана принял решение о создании специального органа под названием Совет по обороне, в ведении которого будут вопросы по защите страны от внешних угроз.

Ранее haqqin.az писал, что клан «иранских Кеннеди» возвращается. Так, в иранских СМИ циркулировали слухи о возможном назначении Али Лариджани секретарем Совета безопасности страны. Он и его братья давно считаются в Иране важнейшими разработчиками стратегических планов для руководства страны.

Совсем недавно эти пять братьев занимали ключевые посты в сложной политической системе Ирана. Вместе они доминировали в двух из трех ведущих учреждениях страны: парламенте и судебной власти. Сложите их все вместе - и в результате получится одна семья с невероятным количеством власти в руках.

Их называли «иранским кланом Кеннеди», поскольку чего не коснись в Иране в первые два десятилетия XXI века, в решении любого важного политического вопроса нужно было заручиться поддержкой или готовиться к противостоянию с могущественным кланом Лариджани.