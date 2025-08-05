Потери российской армии снижаются

С начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году потери России в личном составе достигли около 1,05 миллиона человек, включая погибших и раненых.
Об этом говорится в аналитическом обзоре британской разведки, опубликованном 5 августа.
По данным разведки, только в 2025 году Россия потеряла около 260 тысяч военнослужащих - убитыми и ранеными.
Аналитики отмечают, что с марта текущего года наблюдается умеренное снижение ежемесячных потерь российской армии. В июле среднесуточный показатель потерь стал самым низким с апреля 2024 года.
Тем не менее, несмотря на это снижение, интенсивность российских наступательных действий по всей линии фронта остается высокой, подчеркивают в разведке Великобритании.