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Потери российской армии снижаются

разведка британии
19:25 1478

С начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году потери России в личном составе достигли около 1,05 миллиона человек, включая погибших и раненых.

Об этом говорится в аналитическом обзоре британской разведки, опубликованном 5 августа.

По данным разведки, только в 2025 году Россия потеряла около 260 тысяч военнослужащих - убитыми и ранеными.

Аналитики отмечают, что с марта текущего года наблюдается умеренное снижение ежемесячных потерь российской армии. В июле среднесуточный показатель потерь стал самым низким с апреля 2024 года.

Тем не менее, несмотря на это снижение, интенсивность российских наступательных действий по всей линии фронта остается высокой, подчеркивают в разведке Великобритании.

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