Али Асадов встретился с президентом Туркменистана

Во вторник, 5 августа, премьер-министр Азербайджана Али Асадов, находящийся с рабочим визитом в городе Туркменбаши, встретился с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета Министров Азербайджана.
Али Асадов передал главе Туркменистана приветствия президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Сердар Бердымухамедов выразил признательность за приветствия президента Ильхама Алиева и попросил передать его приветствия главе азербайджанского государства.
На встрече было выражено удовлетворение динамичным развитием дружественных и братских отношений между Азербайджаном и Туркменистаном, обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес.