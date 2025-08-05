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Али Асадов встретился с президентом Туркменистана

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19:33 432

Во вторник, 5 августа, премьер-министр Азербайджана Али Асадов, находящийся с рабочим визитом в городе Туркменбаши, встретился с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета Министров Азербайджана.

Али Асадов передал главе Туркменистана приветствия президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Сердар Бердымухамедов выразил признательность за приветствия президента Ильхама Алиева и попросил передать его приветствия главе азербайджанского государства.

На встрече было выражено удовлетворение динамичным развитием дружественных и братских отношений между Азербайджаном и Туркменистаном, обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес.

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