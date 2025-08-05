Важные соглашения Турции и Сирии

Сирия и Турция договорились о создании Сирийско-турецкого делового совета при Совете по внешнеэкономическим связям, а также подписали 10 соглашений, направленных на развитие двустороннего сотрудничества.
Об этом сообщает сирийское агентство SANA со ссылкой на совместное заявление министра экономики и внешней торговли Сирии Мохаммада Нидаля аш-Шаара и министра торговли Турции Омера Болата, сделанное в Анкаре.
«Совет по внешнеэкономическим связям будет способствовать укреплению сотрудничества между государственным и частным секторами обеих стран», — говорится в заявлении.
Стороны договорились о совместной работе над модернизацией сирийских таможенных пунктов, улучшением пограничной инфраструктуры и оптимизацией процедур на границе. Также планируется расширение взаимодействия между таможенными службами двух стран.
Кроме того, было принято решение о создании совместного экономического и торгового комитета, подписании меморандума о взаимопонимании в сфере административного развития и управления для укрепления сирийской инфраструктуры. Отдельное внимание стороны уделили выработке механизмов по повышению качества государственных услуг и определению институциональных шагов, направленных на восстановление промышленного сектора Сирии.