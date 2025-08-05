Важные соглашения Турции и Сирии

Сирия и Турция договорились о создании Сирийско-турецкого делового совета при Совете по внешнеэкономическим связям, а также подписали 10 соглашений, направленных на развитие двустороннего сотрудничества.

Об этом сообщает сирийское агентство SANA со ссылкой на совместное заявление министра экономики и внешней торговли Сирии Мохаммада Нидаля аш-Шаара и министра торговли Турции Омера Болата, сделанное в Анкаре.